Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего
В городе горел двухэтажный жилой дом
В городе горел двухэтажный жилой дом
Во время пожара в жилом доме Харькова, который вспыхнул накануне, обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, всего из-за пожара погибли двое местных жителей.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.
Огонь охватил 200 квадратных метров здания. К тушению пожара привлекли 56 пожарных и 16 единиц спасательной техники.
Пожар удалось ликвидировать лишь к часу ночи. Причина возгорания еще устанавливается.
Ранее сообщалось, что 24 сентября в Харькове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ