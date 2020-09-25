Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего

В городе горел двухэтажный жилой дом

В городе горел двухэтажный жилой дом

Фото: ГСЧС

Во время пожара в жилом доме Харькова, который вспыхнул накануне, обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, всего из-за пожара погибли двое местных жителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

Огонь охватил 200 квадратных метров здания. К тушению пожара привлекли 56 пожарных и 16 единиц спасательной техники.

Пожар удалось ликвидировать лишь к часу ночи. Причина возгорания еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Харькове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.