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Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего
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25 сентября 2020, 09:24

Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего

25 сентября 2020, 09:24
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В городе горел двухэтажный жилой дом
В городе горел двухэтажный жилой дом
Фото: ГСЧС
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Во время пожара в жилом доме Харькова, который вспыхнул накануне, обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, всего из-за пожара погибли двое местных жителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

Огонь охватил 200 квадратных метров здания. К тушению пожара привлекли 56 пожарных и 16 единиц спасательной техники.

Пожар удалось ликвидировать лишь к часу ночи. Причина возгорания еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Харькове произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.

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