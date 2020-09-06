Зеленський хоче зробити з Харкова українську "Кремнієву долину"

Як передає RegioNews, про це президент написав у Facebook.

Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання - зробити регіон ще і столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - написав Зеленський.

Президент України переконаний у швидкому і продуктивному розвитку регіону.

У свій час Павло Тичина питав: "Харків, Харків, де твоє обличчя?" Так от, переконаний - вже через кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим", - підсумував Зеленський.