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06 сентября 2020, 11:16 17

Зеленский хочет сделать из Харькова украинскую "Кремниевую долину"

06 сентября 2020, 11:16 17
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А еще и столицей оборонпрома и машиностроения
А еще и столицей оборонпрома и машиностроения
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одной из основных задач украинской власти должно быть превращение Харькова в ІТ-столицу Украины.

Как передает RegioNews, об этом президент написал в Facebook.

Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский.

Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.

В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал область, которая лидирует в ремонте и строительстве дорог.

президент Харьков Владимир Зеленский развитие область
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