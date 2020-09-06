Зеленский хочет сделать из Харькова украинскую "Кремниевую долину"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одной из основных задач украинской власти должно быть превращение Харькова в ІТ-столицу Украины.
Как передает RegioNews, об этом президент написал в Facebook.
Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский.
Президент Украины убежден в быстром и продуктивном развитии региона.
В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - подытожил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал область, которая лидирует в ремонте и строительстве дорог.