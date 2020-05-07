На флешмоб Кернеса до Дня перемоги відгукнулися лише 200 харків'ян
Вшановувати дідів-фронтовиків на російський манер запропонував мер Харкова Геннадій Кернес, політологи пояснюють цю акцію спробою відібрати голоси у проросійських політичних сил.
Понад 200 городян відгукнулися на заклик мера Харкова Геннадія Кернеса провести акцію "Безсмертний полк" 9 травня на балконах своїх квартир. Раніше градоначальник звернувся до харків'ян на своїй сторінці в Facebook і запропонував не відмовлятися від запланованої раніше масовової ходи, а вийти з фотографією родича, який брав участь у Другій світовій війні, на балкон.
"Ми готувалися до масової ходи "Полку Безсмертної Перемоги", коли діти, онуки, а тепер вже й правнуки переможців у тій страшній війні з портретами своїх героїчних предків, пройшли б по Сумській до Меморіалу, і там би вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з війни, і тих, хто приніс з її фронтів Перемогу...На жаль, пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи в наші плани. Але, на щастя, навіть коронавірус не в силах змусити нас повністю відмовитися від ідеї проведення "Полку Безсмертної Перемоги". Я закликаю вас 9-го травня, рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину Мовчання, Пам'яті і Вдячності їх подвигу", - звернувся до городян Геннадій Кернес.
Ідея знайшла відгук у жителів Харкова, але виникли складнощі з її втіленням – роздрукувати фотографії дідів під час загального карантину, коли поліграфічні фірми закриті, виявилося непросто. Тоді міський голова пообіцяв допомогти і виклав у своєму Telegram телефони помічників Світлани Юрченко та директора Департаменту контролю Олексія Артикуленко, щоб ті приймали звернення від охочих брати участь в акції.
"Вони візьмуть вашу заявку, до вас приїдуть волонтери, щоб взяти фото для друку, а через кілька днів повернуть оригінал і вручать фотографію в рамці для хвилини Мовчання",- написав Геннадій Кернес.
Останні кілька днів по заявленим телефонами не додзвонитися – зайнято з ранку і до пізнього вечора. На сьогодні вже більше 200 харків'ян побажали роздрукувати фотографії своїх родичів, які брали участь у Другій Світовій війні, повідомив RegioNews директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
Ініціатива Геннадія Кернеса викликала і негативну реакцію.
"Я думаю, що будь-які практики, які нас поєднують з інформаційним простором країни-агресора, є недоречними", - зазначила керівник Північно-Східного підрозділу Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.
Проукраїнські активісти у відповідь на "Безсмертний полк" на балконах закликали городян вивісити на своїх вікнах жовто-блакитні і червоно-чорні прапори.
"Загальносвітова практика, що 8 травня – День пам'яті та примирення. Всі приїхали, поклали квіти, згадали своїх рідних. А масові заходи на 9 травня – це танці на кістках загиблих", - зазначив голова ГО "Світанок" Вадим Позняків.
У харківського політолога Антона Авксентьєва акція на балконах викликала подив – він вважає її свідомо провальним проектом.
"Якщо на площу виходить кілька тисяч, і їх ще й правильно сфотографувати, є відчуття масовості. А от якщо ці ж люди хаотично розкидані по місту, виразної картинки не буде. Навпаки, на місці опонентів Кернеса я фотографував будинки, тому що 99% харків'ян не вийдуть на балкони. В цілому городяни, згідно соціології, підтримують цю акцію. Але між "підтримувати" і "зробити" - велика різниця", - зазначив Авксентьєв.
Причиною ж акції на балконах стала електоральна боротьба з партією "За життя", вважає політолог. У Харкові цю політичну силу контролює Ігор Райнин (колишній глава АП Петра Порошенка і колишній губернатор Харківської області – прим. автора).
"Для Кернеса "За життя" є головним електоральним опонентом, вони грають на одному полі. І потрібно довести виборцям, що саме Кернес, а не телевізійний проект "За життя" є захисником радянських цінностей. Тому експлуатація радянських символів буде тривати аж до місцевих виборів", - пояснив Антон Авксентьєв.
Як раніше писав RegioNews, харківський муніципалітет виділив 400 мільйонів на будівництво зоосаду і лише 100 мільйонів – на медицину, прийшов час для нового жарту: "Лікуватися будемо в зоопарку".
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