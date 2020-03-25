На Харківщині вибуховою хвилею з квартири викинуло чоловіка
Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції.
Вибух стався в селищі Слобожанському в квартирі п’ятиповерхового будинку. В результаті чоловіка викинуло з вікна.
Внаслідок події постраждав 36-річний чоловік. Каретою швидкої допомоги з термічними опіками до 70% поверхні тіла його госпіталізували до харківської лікарні.
На вулицю Будівельну виїжджали керівники відділу та слідчо-оперативна група.
За словами начальника Зміївського відділу поліції Романа Горбунова, на місці події працівники поліції попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі, стався вибух побутового газу. Поліцейські евакуювали жителів будинку. Газо- та тепло постачання до під'їзду будинку припинено.
Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Всі обставини встановлюються.
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