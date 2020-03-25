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25 березня 2020, 15:16

На Харківщині вибуховою хвилею з квартири викинуло чоловіка

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25 березня 2020, 15:16
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У Харківській області стався вибух в квартирі на першому поверсі багатоповерхівки
Фото: поліція
У Харківській області стався вибух в квартирі на першому поверсі багатоповерхівки

Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції.

Вибух стався в селищі Слобожанському в квартирі п’ятиповерхового будинку. В результаті чоловіка викинуло з вікна.

Внаслідок події постраждав 36-річний чоловік. Каретою швидкої допомоги з термічними опіками до 70% поверхні тіла його госпіталізували до харківської лікарні.

На вулицю Будівельну виїжджали керівники відділу та слідчо-оперативна група.

За словами начальника Зміївського відділу поліції Романа Горбунова, на місці події працівники поліції попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі, стався вибух побутового газу. Поліцейські евакуювали жителів будинку. Газо- та тепло постачання до під'їзду будинку припинено.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Всі обставини встановлюються.


вибух полиция
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