На Харьковщине взрывной волной из квартиры выбросило мужчину
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.
Взрыв произошел в поселке Слободском в квартире пятиэтажного дома. В результате мужчину выбросило из окна.
В результате происшествия пострадал 36-летний мужчина. Каретой скорой помощи с термическими ожогами до 70% поверхности тела его госпитализировали в харьковскую больницу.
На улицу Строительную выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, на месте происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже, произошел взрыв бытового газа. Полицейские эвакуировали жителей дома. Газо - и тепло снабженияе в под'езде дома перекрыто.
Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются.
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