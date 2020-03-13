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13 марта 2020, 11:25 10

Прокуратура расследует срыв карантинного режима в Харькове

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13 марта 2020, 11:25 10
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Чиновников Харьковского городского совета подозревают в нарушении правил борьбы с эпидемиями
Фото: Facebook страница Кернеса
Чиновников Харьковского городского совета подозревают в нарушении правил борьбы с эпидемиями

Об этом сообщил начальник пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По факту срыва карантинного режима в отношении должностных лиц Харьковского городского совета начато досудебное расследование.

"Открыто уголовное производство в отношении должностных лиц Харьковского горсовета по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний) Уголовного Кодекса Украины", - отметил Чубенко.

По его словам, санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение, что в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать.

После чего Минздрав пригрозил мэру Харькова за несоблюдение карантина.

Кроме того, глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призвал мэра города Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине.


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