Прокуратура расследует срыв карантинного режима в Харькове
Об этом сообщил начальник пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
По факту срыва карантинного режима в отношении должностных лиц Харьковского городского совета начато досудебное расследование.
"Открыто уголовное производство в отношении должностных лиц Харьковского горсовета по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний) Уголовного Кодекса Украины", - отметил Чубенко.
По его словам, санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение, что в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать.
После чего Минздрав пригрозил мэру Харькова за несоблюдение карантина.
Кроме того, глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призвал мэра города Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине.
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