Двум подразделениям полиции Харьковской области назначили новых руководителей

По приказу начальника Главного управления полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко проведена ротация руководителей отдела и отделения полиции города и области

Фото: полиция Харьковской области

По приказу начальника Главного управления полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко проведена ротация руководителей отдела и отделения полиции города и области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. Так, 6 марта личному составу Основянского отдела полиции представили временно исполняющего обязанности начальника подразделения - полковника полиции Юрия Юрченко. До этого он занимал должность начальника Новобаварского отдела полиции. В.и.о. начальника Золочевского отделения полиции Дергачевского отдела полиции стал подполковник полиции Игорь Зиненко, который до назначения работал начальником Основянского отдела полиции в Харькове.

.