Президент Польщі збирається приїхати до Харкова
Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Dzieje.pl, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Петро Глинський.
"Президент 13 квітня в Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде в Харкові, оскільки злочини скоювалися в декількох, принаймні, чотирьох місцях", - сказав він.
За словами Глинського, центральні урочистості з вшанування жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського в центрі Варшави. Тоді буде зачитано прізвища всіх жертв Катинської трагедії.
Як зазначає видання, інформацію про можливий візит Дуди до Харкова поки не підтвердив прес-секретар президента РП Блажей Спіхальській. За його словами, деталі участі президента у заходах з приводу 80-річчя Катині будуть оприлюднені наступного тижня.
ДОВІДКА: за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року розстріляли близько 22 тисяч поляків, які були поховані в масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова і в Биківні. Вони були захоплені в полон і вивезені вглиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі н.п. П'ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тисячі поляків з так званого катинського списку.
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