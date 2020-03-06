Президент Польщі збирається приїхати до Харкова

Президент Польщі Анджей Дуда планує прибути до Харкова 13 квітня, щоб вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії

Фото: polskieradio24.pl

Президент Польщі Анджей Дуда планує прибути до Харкова 13 квітня, щоб вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії

Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Dzieje.pl, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Петро Глинський.

"Президент 13 квітня в Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде в Харкові, оскільки злочини скоювалися в декількох, принаймні, чотирьох місцях", - сказав він.

За словами Глинського, центральні урочистості з вшанування жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського в центрі Варшави. Тоді буде зачитано прізвища всіх жертв Катинської трагедії.

Як зазначає видання, інформацію про можливий візит Дуди до Харкова поки не підтвердив прес-секретар президента РП Блажей Спіхальській. За його словами, деталі участі президента у заходах з приводу 80-річчя Катині будуть оприлюднені наступного тижня.

ДОВІДКА: за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року розстріляли близько 22 тисяч поляків, які були поховані в масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова і в Биківні. Вони були захоплені в полон і вивезені вглиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі н.п. П'ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тисячі поляків з так званого катинського списку.