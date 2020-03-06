09:27  06 березня
Зеленський подякував голові Полтавської ОДА за порядок у Нових Санжарах
08:29  06 березня
На Донеччині госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
08:53  06 березня
Бойовики РФ десять разів обстріляли позиції ОС, є поранені
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 09:28 4

Президент Польщі збирається приїхати до Харкова

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 09:28 4
Читайте также на русском языке
Президент Польщі Анджей Дуда планує прибути до Харкова 13 квітня, щоб вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії
Фото: polskieradio24.pl
Президент Польщі Анджей Дуда планує прибути до Харкова 13 квітня, щоб вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії

Як передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Dzieje.pl, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Петро Глинський.

"Президент 13 квітня в Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде в Харкові, оскільки злочини скоювалися в декількох, принаймні, чотирьох місцях", - сказав він.

За словами Глинського, центральні урочистості з вшанування жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського в центрі Варшави. Тоді буде зачитано прізвища всіх жертв Катинської трагедії.

Як зазначає видання, інформацію про можливий візит Дуди до Харкова поки не підтвердив прес-секретар президента РП Блажей Спіхальській. За його словами, деталі участі президента у заходах з приводу 80-річчя Катині будуть оприлюднені наступного тижня.

ДОВІДКА: за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року розстріляли близько 22 тисяч поляків, які були поховані в масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова і в Биківні. Вони були захоплені в полон і вивезені вглиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі н.п. П'ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тисячі поляків з так званого катинського списку.


Харьков Польша Катинська трагедія Анджей Дуда
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »