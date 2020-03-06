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06 марта 2020, 09:28 4

Президент Польши собирается приехать в Харьков

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06 марта 2020, 09:28 4
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Президент Польши Анджей Дуда планирует прибыть в Харьков 13 апреля, чтобы почтить память жертв Катынской трагедии
Фото: polskieradio24.pl
Президент Польши Анджей Дуда планирует прибыть в Харьков 13 апреля, чтобы почтить память жертв Катынской трагедии

Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание Dzieje.pl, об этом заявил вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский.

"Президент 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере, четырех местах", - сказал он.

По словам Глинского, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будет зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.

Как отмечает издание, информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил пресс-секретарь президента РП Блажей Спихальський. По его словам, детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катыни будут обнародованы на следующей неделе.

СПРАВКА: по решению высшего руководства СССР от 5 марта 1940 года было расстреляно около 22 тысяч поляков, которые были похоронены в массовых могилах близ Катыни, Твери, Харькова и в Быковне. Они были захвачены в плен и вывезены вглубь СССР после оккупации территории Польши в сентябре 1939 года. В частности, в районе н.п. Пятихатки на окраине Харькова захоронено свыше 3,8 тысячи поляков из так называемого катынского списка.


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