На дорогу з Харківської до Луганської області витратять 630 тисяч
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Заплановано повністю відновити зруйновані ділянки, влаштувати верхні шари, виконати усі заходи з безпеки дорожнього руху, відновити узбіччя. В цьому році планується введення в експлуатацію 68,4 км дороги. В результаті планується отримати повністю відновлену дорогу загальною протяжністю 108 км.
Ділянка автодороги в межах Харківської області починається в місті Чугуїв, перетинає автомобільну дорогу державного значення М-03 "Київ-Харків-Довжанський", з’єднує районні центри Шевченково та Куп’янськ і закінчується на кордоні з Луганською областю.
1 березня 2020 року на дорозі розпочато підготовчі роботи до поточного середнього ремонту.
Завершити ремонт планується в цьому році.
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