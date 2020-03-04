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04 березня 2020, 14:12 5

На дорогу з Харківської до Луганської області витратять 630 тисяч

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04 березня 2020, 14:12 5
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На ремонт дороги Н-26 Чугуїв–Мілове в Харківській області виділено 629 тисяч 800 гривень
Фото: Служба автомобільних доріг в Харківській області
На ремонт дороги Н-26 Чугуїв–Мілове в Харківській області виділено 629 тисяч 800 гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Заплановано повністю відновити зруйновані ділянки, влаштувати верхні шари, виконати усі заходи з безпеки дорожнього руху, відновити узбіччя. В цьому році планується введення в експлуатацію 68,4 км дороги. В результаті планується отримати повністю відновлену дорогу загальною протяжністю 108 км.

Ділянка автодороги в межах Харківської області починається в місті Чугуїв, перетинає автомобільну дорогу державного значення М-03 "Київ-Харків-Довжанський", з’єднує районні центри Шевченково та Куп’янськ і закінчується на кордоні з Луганською областю.

1 березня 2020 року на дорозі розпочато підготовчі роботи до поточного середнього ремонту.

Завершити ремонт планується в цьому році.


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