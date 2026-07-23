ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти РФ: під ударом фінанси, нафта і "тіньовий флот"

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Посли країн-членів Європейського союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Тепер технічна робота завершена, а процедуру офіційного ухвалення рішення мають розпочати найближчим часом

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", після засідання Комітету постійних представників ЄС повідомив європейський дипломат, передає RegioNews.

За його словами, переговори щодо нового пакета були складними, однак країнам вдалося досягти компромісу з усіх питань і зберегти єдність Євросоюзу щодо подальшого посилення тиску на Москву.

Дипломат зазначив, що нові санкції мають обмежити можливості Росії фінансувати війну проти України та посилити тиск на її воєнну економіку.

Серед ключових заходів:

продовження чинного рівня граничної ціни на російську нафту ще на 12 місяців;

нові обмеження проти російського фінансового сектору;

додаткові заходи щодо криптовалют;

розширення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту" РФ;

нові торговельні обмеження, спрямовані проти російської військової промисловості.

Також країни ЄС погодили компроміс щодо передачі російського скрапленого природного газу третім країнам. Обмежений виняток стосуватиметься контрактів, укладених до 24 лютого 2022 року, однак його розширення для операторів ЄС буде обмежене. Рада ЄС переглядатиме це питання щороку.

За словами дипломата, 21-й пакет санкцій містить найбільшу кількість окремих санкційних списків за останні чотири роки та має стати ще одним кроком у скороченні ресурсів Росії для продовження агресії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Його впродовж тривалого часу просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.