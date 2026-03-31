В Україні середня зарплата зросла на 1,2%: хто заробляє найбільше

Середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла на 1,2% порівняно із січнем і становить 28 321 грн

Про це повідомила Державна служба статистики, передає RegioNews.

Найвищі доходи отримують мешканці Києва – у середньому 45 651 грн, а найнижчі – жителі Кіровоградської (20 083 грн) та Чернівецької (20 460 грн) областей.

За професіями найвищу зарплату мають працівники інформації та телекомунікацій – 78 941 грн, а найнижчу – працівники мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 18 681 грн.

Як відомо, в 2026 році мінімальна зарплата в Україні встановлена на рівні 8647 грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату. Середня заробітна плата педагога в Україні становить близько 13,5-15 тис. грн на місяць.