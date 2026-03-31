08:40  31 березня
Місяць стеження і "полювання": нові деталі вбивства Ігоря Комарова на Балі
08:49  31 березня
08:53  31 березня
На Харківщині жінка підірвалася на вибухівці
UA | RU
UA | RU
31 березня 2026, 08:49

В Україні середня зарплата зросла на 1,2%: хто заробляє найбільше

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла на 1,2% порівняно із січнем і становить 28 321 грн

Про це повідомила Державна служба статистики, передає RegioNews.

Найвищі доходи отримують мешканці Києва – у середньому 45 651 грн, а найнижчі – жителі Кіровоградської (20 083 грн) та Чернівецької (20 460 грн) областей.

За професіями найвищу зарплату мають працівники інформації та телекомунікацій – 78 941 грн, а найнижчу – працівники мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 18 681 грн.

Як відомо, в 2026 році мінімальна зарплата в Україні встановлена на рівні 8647 грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату. Середня заробітна плата педагога в Україні становить близько 13,5-15 тис. грн на місяць.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Київ Чернівці Кропивницький регіони статистика лютий зарплата
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
На Дніпропетровщині жінка обчистила рахунок знайомої майже на 200 тисяч
31 березня 2026, 10:30
У Львові чоловік викинув телевізор із шостого поверху: він впав на іномарку
31 березня 2026, 10:22
У Тернополі викрили виробництво фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів
31 березня 2026, 10:12
Суд виніс вирок харків'янину за заклики вбити Зеленського у Telegram
31 березня 2026, 09:58
На Полтавщині 14-річний скутерист врізався в автобус: хлопця госпіталізували
31 березня 2026, 09:51
Україна випробовує дрони-бомбери з більшою дальністю та захищеним зв'язком
31 березня 2026, 09:43
На Сумщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух: загинув чоловік
31 березня 2026, 09:28
Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: троє поранених, серед них дитина
31 березня 2026, 09:06
На Харківщині жінка підірвалася на вибухівці
31 березня 2026, 08:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »