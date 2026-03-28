28 березня 2026, 16:49

Україна та Катар підписали 10-річну угоду про оборонне партнерство

28 березня 2026, 16:49
Фото: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Держави Катар Тамім бін Хамад Аль Тані у Досі, де домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років

Про це глава держави написав у Фейсбук, передає RegioNews.

На зустрічі також був присутній Прем’єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

За словами Зеленського, домовленість передбачає:

  • спільні проєкти в оборонній індустрії,
  • створення співвиробництв,
  • технологічні партнерства між компаніями,
  • посилення систем протиповітряної оборони (ППО).

Президент повідомив співрозмовників про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії, а також її співпрацю з Іраном.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров уточнив, що угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема щодо протидії сучасним повітряним загрозам, розвитку спільних проєктів, технологічної кооперації та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Зеленський подякував Еміру за прийом та готовність до співпраці, підкресливши важливість підтримки партнерів у посиленні обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо зробив невтішну заяву про постачання зброї Україні. Журналісти попросили його прокоментувати чутки про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для Києва.

