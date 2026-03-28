Україна та Катар підписали 10-річну угоду про оборонне партнерство

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Держави Катар Тамім бін Хамад Аль Тані у Досі, де домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років

Про це глава держави написав у Фейсбук.

На зустрічі також був присутній Прем’єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

За словами Зеленського, домовленість передбачає:

спільні проєкти в оборонній індустрії,

створення співвиробництв,

технологічні партнерства між компаніями,

посилення систем протиповітряної оборони (ППО).

Президент повідомив співрозмовників про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії, а також її співпрацю з Іраном.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров уточнив, що угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема щодо протидії сучасним повітряним загрозам, розвитку спільних проєктів, технологічної кооперації та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Зеленський подякував Еміру за прийом та готовність до співпраці, підкресливши важливість підтримки партнерів у посиленні обороноздатності України.

