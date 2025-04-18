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Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні з'явились кольорові курячі яйця, які стали трендом в США та Європі. За словами директора компанії "Європтахи" Олега Холявки, в Україні поки що мало курей, які можуть давати такі яйця. Вирощують їх у Франції, в місті Марансі. Олег Холявко зазначив, що в його компанії поки що лише 20 тисяч голів за місяць. Тому ціна таких яєць у закупівлі становить близько 15 грн за штуку, що дорожче за звичайні білі або коричневі.

Експерт пояснив, що кольорові яйця мають не тільки естетичну цінність, але й натуральну. Адже вони вирощуються без додавання штучних барвників. Крім того, фермери завдяки цьому зможуть збільшити прибутки. Наприклад, в Європі кольорові яйця на 40-50% дорожче за звичайні.

В Україні це також стає трендом. Близько 65% покупців в Києві обирають яйця, звертаючи увагу на естетичний вигляд. При цьому 75% готові платити на 20% більше за яйце з кольоровою шкаралупою. Понад 85% покупців обирають екологічність та натуральність товару.

Нагадаємо, в Україні зросла вартість великоднього кошика. Середня ціна стандартного набору буде на 17% більше, якщо порівнювати з минулим роком. Це близько 1 124,77 гривень. Слід зазначити, що в цей "стандартний" кошик врахували 10 яєць, 1 кілограм твердого сиру, 1 кілограм с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з 3 свічок.