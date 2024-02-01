Євросоюз схвалив виділення Україні додаткових 50 млрд євро

фото: twitter.com/vonderleyen

Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter.

"Ми домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС.Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України", - написав Мішель.

Він додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

"Ми знаємо, що поставлено на карту", - додав голова Євроради.

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн-членів Європейського Союзу вирішили розпочати переговори з Україною про вступ до блоку