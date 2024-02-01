В Україні готують підвищення тарифів на воду — якими будуть нові ціни для регіонів

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Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням в західних областях

Нові ціни опублікував Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Як зазначили у Нацкомісії з тарифів, від ліцензіатів до регулятора надійшли заяви та додані до них матеріали для встановлення нових обґрунтованих тарифів на воду.

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до чинного законодавства, очікується підвищення гуртових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за 1 куб. м (без ПДВ) через зростання витрат.

Керівництво Нацкомісії уточнило, що рішення про оновлення цін на воду поки що лише виноситься на обговорення. Очікується підвищення тарифи двічі з 1 квітня та 1 липня для деяких водоканалів. Зокрема, для "Львівводоканалу", "Івано–Франківськводоекотехпрому", "Чернівціводоканалу", "Дрогобичводоканалу", комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно — каналізаційного господарства міста Ужгорода".

В ужгородському водоканалі пропонують підвищити ціни з 10,63 грн до 11,88 грн за один кубічний метр з ПДВ — з 1 квітня. Там пояснили, що на зміну тарифів з 1 квітня 2024 року до 30 червня 2024 року включно, в першу чергу, вплинули такі чинники:

1) підвищилися обсяги реалізації, що враховані в чинних тарифах:

на 362,56 тис. куб або на 6,61 % з централізованого водопостачання;

на 709,01 тис. куб або на 12,66 % з централізованого водовідведення.

2) збільшилися витрати з електроенергії, а саме:

на 63,69 % з централізованого водопостачання;

на 65,54 % з централізованого водовідведення.

Щодо зміни тарифів з 1 липня 2024 року, то вплинув, в першу чергу, такий чинник як оплата праці:

1) витрати на зарплати зросли:

на 17,56 % з централізованого водопостачання;

на 19,03 % з централізованого водовідведення.

При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросла на 20,63%, а саме з 15,58 тис. грн до 18,79 тис. грн, відповідно до закону "Про оплату праці".

Інші водоканали також надали подібні обґрунтування підвищення тарифів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Зокрема, будуть збережені тарифи на світло.