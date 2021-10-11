Повідомлено про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк"

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Правоохоронці повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк", якому інкримінується розтрата майна та коштів на понад 1 млрд грн

Про це повідомляє генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд грн, - написала Генпрокурор.

Вона повідомила, що прокурори "вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн".

Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки.

42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" угоду провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду, - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю майже 16 млн грн.

Нікчемність більшості таких правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства, - зазначила вона.

Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають жодних активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на майже 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовані $1 млн із рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" за посиланням на інформоване джерело, про підозру повідомлено Миколі Лагуну.

Як повідомлялося, ще серпні минулого року нацполіція "тягнула" ексвласника "Дельта Банку" Лагуна на допит. Борги "Дельта Банку" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб становлять понад 9 млрд грн.