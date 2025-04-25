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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
25 квітня 2025, 01:02

Без ударів по москві: чому Україна втрачає важелі тиску на переговорах

25 квітня 2025, 01:02
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фото: ДСНС
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Мета зрозуміла – чинити тиск на населення, на владу, щоб примусити Україну до капітуляції на умовах Трампа-путіна.

Так робилося не раз в історії: німці бомбили Лондон, щоб змусити Черчилля піти на мирні переговори; союзна авіація знищила Дрезден, щоб прискорити капітуляцію німців; американці скинули ядерні бомби на Хіросіму і Нагасакі, що призвело до капітуляції Японії.

Усе це зрозуміло. Незрозуміло інше – чому українські ударні дрони не літають на москву?..

Сьогодні б у нас, в України були б набагато сильніші позиції на міжнародній арені, на переговорах із Трампом-Путіним, якби щоночі в москві вмикалися сирени повітряної тривоги.

Путін був би не грізний, а смішний. Якщо диктатор, імператор могутньої ядерної імперії не може захистити навіть свою столицю, своє лігво, то він смішний. Ніхто з ним розмовляти не буде.

Але українські дрони не бомблять москву. Чому?..

/Я відповідь на це запитання знаю, і не раз про це писав. – Відсутність державної політики в галузі дронів, відсутність єдиного компетентного командування, відсутність єдиних безпілотних сил дальніх бомбардувань, роздробленість інженерних зусиль, зоопарк неефективних дронів (одних "ракет-дронів" уже п'ять, здається, типів), дешевий піар і корупція./

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