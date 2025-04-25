А ми ломали голову, де у плані Трампа поступки Росії

А ми ломали голову, де у плані Трампа поступки Росії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Росія не забрала всю Україну – і це їх велика поступка", – заявив Трамп.

Загалом це дуже, дуже, дуже хибний підхід США. У бажанні відірвати Москву від Пекіна, Вашингтон втратив здоровий глузд. Тільки сліпий не бачить, що ніякого "відірвання" Росії від Китаю не буде. І цьому сприяла саме позиція Трампа, який змінює партнерів, як перчатки.

Для Москви Китай точно прогнозованіший, ніж Штати Трампа. Але блажений, хто вірує у силу своєї величі.