Сообщено о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк"

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Правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк", которому инкриминируется растрата имущества и средств на более 1 млрд грн

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал пост председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн, - написала Генпрокурор.

Она сообщила, что прокуроры "вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн".

Кроме того, по ее словам, сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без оценки.

42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули за корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность, - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор проинформировала, что в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью почти 16 млн грн.

Никчемность большинства таких сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства, - отметила она.

Венедиктова сообщила, что также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

Венедиктова сообщила, что по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имеют никаких активов и залогового имущества. Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на почти 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Как сообщает "Интерфакс-Украина"по ссылке на информированный источник, о подозрении сообщено Николаю Лагуну.

Как сообщалось, еще августе прошлого года нацполіція "тянула" экс-владельца "Дельта Банка" Лагуна на допрос. Долги "Дельта Банка" перед Фондом гарантирования вкладов физлиц составляют более 9 млрд грн.