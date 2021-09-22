Кабмін пропонує запровадити платний проїзд дорогами для фур

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Кабмін пропонує встановити плату за користування дорогами загального користування державного значення транспортними засобами понад 12 т і більше незалежно від країни реєстрації

Як передає RegioNews, відповідний законопроєкт було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Також пропонують запровадити систему контролю руху за тз за допомогою мітки радіочастотної ідентифікації та ввести електронну систему плати за користування дорогами.

За розрахунками уряду, додаткові надходження до бюджету моуть скласти до 9 млрд грн в залежності від середнього тарифу (1-3 грн/км) та протяжності доріг по яким справляється плата.

Крім цього урядовці пропонують встановити штрафи за безкоштовний проїзд дорогами для фур — 500 неоподаткованих мінімумів. Повторне порушення — 1000 н.м.

Плата за користування та кошти від санкцій за порушення направлятимуться в дорожній фонд.