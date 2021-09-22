Кабмин предлагает ввести платный проезд по дорогам для фур

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Кабмин предлагает установить плату за пользование дорогами общего пользования государственного значения транспортными средствами свыше 12 т и более независимо от страны регистрации

Как передает RegioNews соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

Также предлагают ввести систему контроля движения за транспортным средством с помощью метки радиочастотной идентификации и ввести электронную систему платы за пользование дорогами.

По расчетам правительства, дополнительные поступления в бюджет могут составить до 9 млрд грн в зависимости от среднего тарифа (1-3 грн/км) и протяженности дорог по которым взимается плата.

Помимо этого чиновники предлагают установить штрафы за бесплатный проезд по дорогам для фур — 500 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение-1000 н. м.

Плата за пользование и средства от санкций за нарушения будут направляться в дорожный фонд.