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25 серпня 2021, 11:28 116

МВФ може продовжити програму співпраці з Україною на пів року - Мінфін

25 серпня 2021, 11:28 116
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Фото з відкритих джерел
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Міністр фінансів Сергій Марченко допускає продовження поточної 18-місячної програми stand-by із Міжнародним валютним фондом (МВФ) на півроку

Як пише RegioNews про це очільник фінансового відомства заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на півроку можливе. Але казати про таке продовження поки що зарано", - сказав Марченко .

Міністр фінансів також нагадав, що Україна чекає на місію фонду у вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Чекаємо на місію у вересні, як це й було сказано", - сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, що 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3, 6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року і 15 травня та 15 жовтня 2021-го. Розміри другого і третього траншів – по $700 млн, третього – $560 млн і кінцевого четвертого – $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми буде працювати 13–23 липня 2020 року, проте цей план був порушений.

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