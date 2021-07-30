У Мінсоцполітики сподіваються на зростання прожиткового мінімуму більш ніж на 9% в 2022 році

Фото з відкритих джерел

Міністр соціальної політики Марина Лазебна сподівається на підвищення прожиткового мінімуму більш ніж на 9% в 2022 році в порівнянні з 2021 роком

.Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Я переконана, що прожитковий мінімум ми будемо підвищувати не меншими темпами, ніж цього року. Цього року прожитковий мінімум підвищиться на 9,3%", - зазначила Лазебна.

Міністр додала, що розроблений і поданий до парламенту пакет ініціатив про реформу прожиткового мінімуму. Лазебна вважає, що в рамках реформи буде введено справедливий розрахунок фактичного прожиткового мінімуму, змінено порядок його застосування і на цій основі створені передумови для забезпечення мінімальних соціальних гарантій, які є основним джерелом існування для людини.

Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум становить 2 294 гривні.

Також, відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", з 1 грудня заплановано збільшення прожиткового мінімуму до 2 393 гривень.