Економіка України поновила зростання - Держстат

Фото з відкритих джерел

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2021 року зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держстат.

Водночас у порівнянні з першим кварталом поточного року вітчизняна економіка втратила 0,8%

Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

У той же час альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.