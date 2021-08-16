Экономика Украины возобновила рост - Госстат

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Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госстат.

В то же время по сравнению с первым кварталом текущего года отечественная экономика потеряла 0,8%

Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, ВО II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, в IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

В то же время, альтернативный сценарий развития экономики Украины от Кабмина предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 году.