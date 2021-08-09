"Укрзалізницю" може тимчасово очолити колишній топ Ахметова

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Наглядова рада АТ" Укрзалізниця " задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Івана Юрика звільнення його із займаної посади та рекомендує призначить новим в. о. голови правління Олександра Камишина.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні наглядової ради "Укрзалізниці" , яке відбулося на вихідних 7 - 8 серпня

Відзначається, що Юрик буде офіційно звільнений з дати призначення нового в.о. керівника "Укрзалізниці", після чого він продовжить виконання своїх обов'язків на посаді члена Правління, відповідального за фінанси.

Наглядова рада рекомендує Кабінету Міністрів задовольнити його заяву і прийняти відповідне рішення.

У повідомленні наголошується, що наглядова рада також взяла до уваги рекомендацію, зазначену в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року, а також пов'язані з цим обговорення, включаючи доручення Міністерства інфраструктури, засновані на рішенні Кабінету Міністрів як акціонера "Укрзалізниці".

"У світлі наведеного вище, наглядова рада також розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень і вирішила рекомендувати Кабінету міністрів узгодити призначення Олександра Камишина новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління на період до 31 грудня 2021 або до обрання нового постійного голови правління, залежно від того, що настане раніше", – наголошується в повідомленні.

У наглядовій раді також запевняють, що процес обрання постійного голови правління "Укрзалізниці" триває.

Олександр Камишин є радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

З січня 2020 року він обіймає посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, в 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова.