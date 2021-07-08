Корупція забирає третину ВВП України, – Держсекретар США

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Через корупцію Україна втрачає близько третини ВВП, а ці гроші могли б бути направлені на підтримку населення

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляє RegioNews з посиланням на "Букви".

Зокрема, Блінкен наголосив, що корупція завдає значної шкоди країні.

"$40 млр доларів, приблизно 30% українського ВВП втрачається через корупцію. Може й більше. Це переплата за енергетику, це медобслуговування українських лікарень і шкіл, а також хабарі. Це відбивається на людях, які найменше можуть собі це дозволити", — сказав він.

Він також додав, що США дуже тісно працюють з українськими партнерами, щоб посилити установи і прибрати головні канали корупції.

"Люди хочуть, щоб система працювала, щоб люди вірили в неї. Ми знаємо, що реформи забирають час. Ми знаємо, що олігархи — це потужні супротивники українців, їхні агенти роблять все можливе, щоб блокувати процес [реформ], опиратися йому, підривати зусилля для поширення демократії в Україні, але реформи мають підтримку українського народу", — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, українцям радять долучитися до виявлення чиновників, які мають незаконні доходи. Для цього потрібно звернутися у відповідні органи.