ДБР закликає українців "здавати" чиновників, які мають непомірні багатства

Фото ДБР

Українцям радять долучитися до виявлення чиновників, які мають незаконні доходи. Для цього потрібно звернутися у відповідні органи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Зокрема, громадянам нагадують, що ДБР запустило окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів.

Для покращення співпраці із заявниками щодо викриття таких фактів Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень. Форму також можна заповнити анонімно.

Керівництво ДБР тримає це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості ретельно перевірятимуться.

Тому українцям пропонують у разі підозри, що в якогось чиновника є забагато грошей, які він можливо отримав незаконно, звертатися у такий спосіб до ДБР:

- через електронну форму на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

- за телефоном +38 (044) 300 27 07 (розділ 4) на спеціальну телефонну лінію ДБР: понеділок – четвер – з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45 (перерва на обід у вказані дні – з 13:00 до 13:45); в інший час (нічний час, вихідні та святкові дні) – залишити звернення, заяву або повідомити інформацію на автовідповідач (опрацювання таких відомостей відбудеться наступного робочого дня);

- надіславши інформацію на адресу електронної пошти: [email protected];

- поштовим зв’язком на адресу Бюро: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032;

- під час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату Державного бюро розслідувань за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ;

- залишивши звернення або повідомлення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату ДБР за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор".