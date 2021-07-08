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08 июля 2021, 22:07 213

Коррупция отнимает треть ВВП Украины, - Госсекретарь США

08 июля 2021, 22:07 213
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Фото azertag.az
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Из-за коррупции Украина теряет около трети ВВП, а эти деньги могли бы быть направлены на поддержку населения

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщает RegioNews со ссылкой на "Буквы".

В частности, Блинкен подчеркнул, что коррупция наносит значительный ущерб стране.

"$ 40 млр долларов, примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции. Может и больше. Это переплата за энергетику, это медобслуживание украинских больниц и школ, а также взятки. Это отражается на людях, которые меньше могут себе это позволить", - сказал он .

Он также добавил, что США очень тесно работают с украинскими партнерами, чтобы усилить учреждения и убрать главные каналы коррупции.

"Люди хотят, чтобы система работала, чтобы люди верили в нее. Мы знаем, что реформы отнимают время. Мы знаем, что олигархи - это мощные противники украинцев, их агенты делают все возможное, чтобы блокировать процесс [реформ], сопротивляться ему, подрывать усилия для распространения демократии в Украине, но реформы имеют поддержку украинского народа ", - подытожил Блинкен.

Напомним, украинцам советуют присоединиться к выявлению чиновников, имеющих незаконные доходы. Для этого нужно обратиться в соответствующие органы.

США Украина коррупция чиновники

 
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