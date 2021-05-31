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31 травня 2021, 13:01 937

У Раді хочуть заслухати Кабмін щодо ситуації з тарифами в Україні

31 травня 2021, 13:01 937
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні завершився опалювальний період 2020/2021 років, через це у Верховній Раді планують заслухати Кабінет міністрів щодо ситуації з тарифами в Україні та планами на наступний опалювальний рік

Як передає RegioNews, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході погоджувальної ради парламенту.

"Важливим питанням залишається питання тарифів. Верховна Рада 28 січня 2021 року прийняла відповідну постанову. Було багато що в ній зазначено. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати що саме було зроблено на доручення ВРУ Кабінетом міністрів", - зазначив Разумков.

За словами голови Ради, заслуховування може відбутися якщо не цього, то наступного пленарного тижня.

Якщо не на цьому, то на наступному тижні. Я думаю, що закінчився фактично опалювальний період, і нам треба зрозуміти, як ми будемо жити, до чого готуватися людям, що було зроблено до наступного опалювального періоду", - зазначив він.

Нагадаємо, 26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під час засідання підтримала ініціативу заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

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