В Україні з 1 червня перерахують пенсії: кому буде надбавка
В Україні з 1 червня перерахують пенсії особам, які з моменту призначення виплат продовжували працювати
Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".
Зазначається, що розмір надбавок залежатиме від страхового стажу. На них можуть розраховувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу понад два роки.
Сьогодні таких громадян в Україні близько 700 тисяч. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок буде відбуватися автоматично.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 липня частина пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату.
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