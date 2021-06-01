В Україні з 1 червня перерахують пенсії: кому буде надбавка

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В Україні з 1 червня перерахують пенсії особам, які з моменту призначення виплат продовжували працювати

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Зазначається, що розмір надбавок залежатиме від страхового стажу. На них можуть розраховувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу понад два роки.

Сьогодні таких громадян в Україні близько 700 тисяч. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок буде відбуватися автоматично.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 липня частина пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату.