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01 червня 2021, 13:59 2757

В Україні з 1 червня перерахують пенсії: кому буде надбавка

01 червня 2021, 13:59 2757
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Фото з відкритих джерел
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В Україні з 1 червня перерахують пенсії особам, які з моменту призначення виплат продовжували працювати

Про це пише RegioNews з посиланням на "Сьогодні".

Зазначається, що розмір надбавок залежатиме від страхового стажу. На них можуть розраховувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу понад два роки.

Сьогодні таких громадян в Україні близько 700 тисяч. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок буде відбуватися автоматично.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 липня частина пенсіонерів отримуватимуть щомісячну доплату.

пенсіонери Україна пенсія Пенсійний фонд робота

 
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