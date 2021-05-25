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25 травня 2021, 15:44 1078

В "Укрпошті" розповіли, як доставлятимуть посилки до Білорусі

25 травня 2021, 15:44 1078
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Фото з відкритих джерел
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"Укрпошта" через заборону польотів до Білорусі доставлятиме поштові відправлення в напрямку країни наземним автотранспортом

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що "Укрпошта" також надасть можливість "Белпошті" відправляти посилки до українських клієнтів.

За даними компанії, щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України.

Крім того, "Укрпошта" забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом.

"Через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича, який 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Протасевич внесений в Білорусі в список терористів. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.

Україна посилка Білорусь авіаперельоти Укрпошта

 
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