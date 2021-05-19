В уряді призначили тимчасового виконувача обов'язків міністра економіки

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Кабінет міністрів України на засіданні 19 травня призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ним стала заступник міністра Ірина Новікова

Як передає RegioNews, про це в Telegram повідомив народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Новікову Ірину Юріївну", - йдеться у повідомленні депутата.

Відомо, що з 24 липня 2020 року Ірину Новікову займала посаду заступника міністра економіки. Раніше вона очолювала Департамент інвестицій у міністерстві. Вона має вищу юридичну освіту, є досвідченим фахівцем у сфері інвестиційної діяльності. Останні 9 років працювала в Мінекономіки у сфері інвестиційної діяльності.

Раніше повідомлялось, що Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення на вакантні посади голів МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури.