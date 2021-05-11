В Минэнергетики считают, что нужно вдвое увеличить тариф на электроэнергию

Рыночная цена должна составлять до 4 грн за кВт-ч в зависимости от региона

Рыночная цена должна составлять до 4 грн за кВт-ч в зависимости от региона

Фото: из открытых источников

Ныне действующая цена на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт-ч в два раза ниже рыночной цены. В условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше и отличаться в зависимости от региона Украины.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов.

"Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1.07.2019 года значительно выше относительно текущей (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно (тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве)", - написал он.

Бойко отметил, что после отмены с января 2021 года действия льготного тарифа на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, средневзвешенная цена на электричество выросла на 32%, по 1,21 грн за кВт-ч до 1,60 грн за кВт-час.

Так, сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 грн за кВт-ч (с учетом зонного учета), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 грн за кВт-ч. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек", - пояснил чиновник.

Напомним, поставщики газа для населения опубликовали стоимость газа в так называемых "годовых тарифах" - цена за кубометр газа будет зафиксированной в течение года.