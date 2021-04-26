Газ для населення стає дорожчим: опубліковані ціни на річний тариф

Річний тариф на газ діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року

Річний тариф на газ діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року

Фото: з відкритих джерел

Постачальники газу для населення опублікували вартість газу у так званих "річних тарифах" - ціна за кубометр газу буде зафіксованою протягом року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, ГК "Нафтогаз" встановила річний тариф для населення "Фіксований" у розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

Крім того, компанія YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф у розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС). ТОВ "Закарпаттяенергозбут" і ТОВ "Волиньелектрозбут" встановили річний тариф у розмірі 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

Тариф на рік від ТОВ "ЕРУ Трейдинг" складе 10,5 грн/куб. м, а від ТОВ "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, але остання додала, що "продовжує працювати над можливістю зниження тарифу найближчими днями". "Галнафтогаз" (OKKO) встановив ціну річного фіксованого плану в розмірі 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Окрім того, найбільший постачальник газу - компанія "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, енергорегулятор НКРЕКП 7 квітня вніс зміни до правил і типової угоди поставки природного газу, згідно з якими постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх вебсайтах ціну газу і іншу інформацію щодо річної пропозиції.

Раніше прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня.