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05 мая 2021, 08:41 768

Куличи и декорации: Украина потратила на Пасху более 3 миллионов

05 мая 2021, 08:41 768
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Больше всего денег потратили на приобретение куличей
Больше всего денег потратили на приобретение куличей
Фото: из открытых источников
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На празднование Пасхи в 2021 году государственные учреждения потратили более 3,4 миллиона гривен. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении системы общественного контроля госзакупок DOZORRO.

Среди закупок - преимущественно куличи, продуктовые наборы, пасхальные декорации и организация ярмарок. Крупнейшими категориями расходов стали куличи и продуктовые наборы - 2,3 млн грн.

Львиная доля расходов, а именно более 2,3 млн грн, пришлась именно на куличи и пасхальные корзины. Цена на главный атрибут праздника зависела прежде всего от веса. Например, кулич весом 300 граммов можно было купить за 29,1 грн, а вот полукилограммовая стоила 35-45 грн. Популярный сейчас кекс панеттоне покупали за 85 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные власти также решили украсить улицы - на это потратили более 640 тысяч гривен. В частности, жители Луцка могут увидеть в центре города декоративные скульптуры: деревья, пасхальных птиц, цветы и солнцеграй. На них из бюджета отдали почти 50 тысяч грн. На праздничное убранство потратили средства также в Черновцах, Житомире и Сокольниках.

По меньшей мере в двух городах приобрели проведение массовых мероприятий. В частности, в Херсоне на предпраздничную ярмарку потратили 79,5 тысячи. В Черкассах провели фестиваль с концертной программой, мастер-классами, фотозонами. За этот город заплатил 50 тысяч грн.

Напомним, социологи рассказали, как украинцы будут праздновать Пасху.

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