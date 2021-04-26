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26 апреля 2021, 09:51 22208

Газ для населения становится дороже: опубликованы цены на годовой тариф

26 апреля 2021, 09:51 22208
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Годовой тариф на газ будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года
Годовой тариф на газ будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года
Фото: из открытых источников
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Поставщики газа для населения опубликовали стоимость газа в так называемых "годовых тарифах" - цена за кубометр газа будет зафиксированной в течение года. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф для населения "Фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Кроме того, компания YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС). ООО "Закарпаттяенергозбут" и ООО "Волиньелектрозбут" установили годовой тариф в размере 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Тариф на год от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО "ЭРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, но последняя добавила, что "продолжает работать над возможностью снижения тарифа в ближайшие дни". "Галнафтогаз" (OKKO) установил цену годового фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. м (с НДС).

Кроме того, крупнейший поставщик газа - компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ летний" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

Напомним, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типового договора поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о летней предложения.

Раньше премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля.

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