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22 лютого 2021, 11:41 100

В Івано-Франківській області на "ковідних” блокпостах працюватимуть студенти-медики

22 лютого 2021, 11:41 100
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Вони будуть перевіряти температуру у водіїв та пасажирів
Вони будуть перевіряти температуру у водіїв та пасажирів
Фото: Нацполіція
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На 16 блокпостах навколо Івано-Франківської області, які встановили через спалах коронавірусу, будуть працювати студенти медичного університету.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

В ОДА розповіли, що голова адміністрації Андрій Бойчук зустрівся із студентами Івано-Франківського національного медичного університету, які будуть залучатися до роботи на карантинних пунктах.

Вони будуть проводити температурний скринінг та попередній медичний огляд водіїв та пасажирів.

Поряд із діями влади по збільшенню ліжко-місць, по забезпеченню медичних закладів кисневими точками та медикаментами, не менш важлива поведінка кожної людини. Адже дотримання карантинних обмежень, просвітницька робота, долучення до ініціатив спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу допоможуть зберегти життя і здоров’я наших близьких”, - заявив Бойчук.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

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