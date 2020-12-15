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15 декабря 2020, 08:41 36

Комитет Рады утвердил проект Госбюджета-2021

15 декабря 2020, 08:41 36
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Также были внесены изменения в Бюджетный кодекс
Также были внесены изменения в Бюджетный кодекс
Фото: из открытых источников
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Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект Бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс.

Как передает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Бюджетный Комитет после 2 часов дискуссий утвердил Бюджет на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс. Синхронно голосовали: "Слуги народа" + "Довіра" + "За майбутнє" + "Батькивщина". И один депутат от "ЕС". Вот вам и голоса на бюджет", - написал нардеп.

Отмечается, что члены комитета поддержали также проект внесения изменений в Бюджетный кодекс и проект сметы Верховной Рады на следующий год.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что во фракции готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава, который предусматривает почти двукратное увеличение расходов на медицину.

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