У Донецькій області шахтарі вийшли на акцію протесту

Гірники відмовилися спускатися в шахту у першу зміну

Гірники відмовилися спускатися в шахту у першу зміну

Фото: з відкритих джерел

У Мирнограді Донецької області гірники шахти "Капітальна" підприємства "Мирноградвугілля" вийшли на акцію протесту через борги по зарплаті.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Гірники найбільшою з державних шахт - Капітальної ДП Мирноградвугілля - відмовилися спускатися в шахту у першу зміну. Розпочалася акція протесту. Гірники рухаються в центр міста. Розпочнуть акцію, будуть перекривати дорогу", - повідомив Волинець.

Також шахтарі "Мирноградвугілля" прийняли резолюцію, в якій виклали свої вимоги до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зокрема, гірники вимагають "негайно погасити всю наявну заборгованість по заробітній платі".

Зазначається, що станом на початок грудня заборгованість по зарплаті перед працівниками держпідприємства "Мирноградвугілля" становить 107 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 вересня майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест. Він тривав 43 дні.