09:29  08 грудня
В Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19
08:41  08 грудня
До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова
08:13  08 грудня
Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2020, 11:19 1458

У Донецькій області шахтарі вийшли на акцію протесту

08 грудня 2020, 11:19 1458
Читайте также на русском языке
Гірники відмовилися спускатися в шахту у першу зміну
Гірники відмовилися спускатися в шахту у першу зміну
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Мирнограді Донецької області гірники шахти "Капітальна" підприємства "Мирноградвугілля" вийшли на акцію протесту через борги по зарплаті.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Гірники найбільшою з державних шахт - Капітальної ДП Мирноградвугілля - відмовилися спускатися в шахту у першу зміну. Розпочалася акція протесту. Гірники рухаються в центр міста. Розпочнуть акцію, будуть перекривати дорогу", - повідомив Волинець.

Також шахтарі "Мирноградвугілля" прийняли резолюцію, в якій виклали свої вимоги до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зокрема, гірники вимагають "негайно погасити всю наявну заборгованість по заробітній платі".

Зазначається, що станом на початок грудня заборгованість по зарплаті перед працівниками держпідприємства "Мирноградвугілля" становить 107 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 вересня майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест. Він тривав 43 дні.

шахтарі зарплати протести робота шахта
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »