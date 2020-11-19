Кабмин до конца недели наработает законопроект о ведении бизнеса при жестком карантине - Шмыгаль

Главное условие - он должен быть согласован с бизнес-средой

Главное условие - он должен быть согласован с бизнес-средой

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Об этом глава правительства сообщил во время видеоконференции с Зеленским, передает RegioNews.

До конца недели правительство наработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса. А на следующей неделе после консультаций с предпринимателями его можно будет подавать на рассмотрение парламента", - сообщил Шмыгаль.

Зеленский отметил, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие – он должен быть согласован с бизнес-средой.

К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и, самое главное, - у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее премьер озвучил новое условие для введения полного локдауна.