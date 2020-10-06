У Києві під час пожежі загинула дитина, за можливий підпал квартири затриманий батько

Батько дитини відмовлявся відчиняти двері правоохоронцям

Батько дитини відмовлявся відчиняти двері правоохоронцям

Фото: Київ оперативний

Столичні рятувальники виявили в одній із київських квартир тіло дитини віком близько 6 років після того, як загисили пожежу у приміщенні. Дитина померла, задихнувшись димом.

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Тіло 6-річного хлопчика виявили в одній з квартир на проспекті Правди після пожежі. Окрім цього у помешканні перебував 35-річний батько загиблого хлопчика, який неадекватно себе поводив і відмовлявся відчиняти двері рятувальникам та правоохоронцям. Його затримали. Наразі з ним проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Всі обставини смерті малолітнього киянина встановлює поліція. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В свою чергу, як повідомляє "Київ оперативний", 35-річний батько забрав дитину в гості. Мама прийшла забирати хлопчика, але батько її не пустив до квартири. Він запустив чадного газу в квартиру та підпалив ліжко дитини. Батько виявився колишнім військовим.

Раніше повідомлялось, що у Київській області затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку.