09:44  06 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу знову більше 4 тисяч нових випадків зараження
10:29  06 жовтня
Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували 8 із 10 основних осередків
08:13  06 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2020, 10:06 9

У Києві під час пожежі загинула дитина, за можливий підпал квартири затриманий батько

06 жовтня 2020, 10:06 9
Читайте также на русском языке
Батько дитини відмовлявся відчиняти двері правоохоронцям
Батько дитини відмовлявся відчиняти двері правоохоронцям
Фото: Київ оперативний
Читайте также
на русском языке

Столичні рятувальники виявили в одній із київських квартир тіло дитини віком близько 6 років після того, як загисили пожежу у приміщенні. Дитина померла, задихнувшись димом.

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Тіло 6-річного хлопчика виявили в одній з квартир на проспекті Правди після пожежі. Окрім цього у помешканні перебував 35-річний батько загиблого хлопчика, який неадекватно себе поводив і відмовлявся відчиняти двері рятувальникам та правоохоронцям. Його затримали. Наразі з ним проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Всі обставини смерті малолітнього киянина встановлює поліція. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В свою чергу, як повідомляє "Київ оперативний", 35-річний батько забрав дитину в гості. Мама прийшла забирати хлопчика, але батько її не пустив до квартири. Він запустив чадного газу в квартиру та підпалив ліжко дитини. Батько виявився колишнім військовим.

Раніше повідомлялось, що у Київській області затримали чоловіка, який з мисливської рушниці важко поранив жінку.

підпал пожежа смерть поліція ДСНС дитина
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »