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29 вересня 2020, 14:13 7

Стало відомо, якою буде ціна на газ для українців у жовтні

29 вересня 2020, 14:13 7
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Подорожчання поки не буде
Фото: з відкритих джерел
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Ціна на газ для населення залишиться на рівні вересневих цін - по 4,7 гривні за кубічний метр блакитного палива. Ціни вказують з ПДВ, але без урахування вартості розподілу та доставлення.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Окрім того, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціну за тарифом "Річний" на рівні 5,24 гривні/куб.м газу (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставлення).

Нагадаємо, про те, що "Нафтогаз України" підвищує ціну на газ для населення з вересня, стало відомо наприкінці серпня.

Раніше Шмигаль повідомив, що країна готова до нового осінньо-зимового періоду на 90%, і опалювальний сезон має розпочатися вчасно.

газ Нафтогаз українці ціна опалення
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