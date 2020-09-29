Стало відомо, якою буде ціна на газ для українців у жовтні

Подорожчання поки не буде

Подорожчання поки не буде

Фото: з відкритих джерел

Ціна на газ для населення залишиться на рівні вересневих цін - по 4,7 гривні за кубічний метр блакитного палива. Ціни вказують з ПДВ, але без урахування вартості розподілу та доставлення.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Окрім того, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціну за тарифом "Річний" на рівні 5,24 гривні/куб.м газу (з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставлення).

Нагадаємо, про те, що "Нафтогаз України" підвищує ціну на газ для населення з вересня, стало відомо наприкінці серпня.

Раніше Шмигаль повідомив, що країна готова до нового осінньо-зимового періоду на 90%, і опалювальний сезон має розпочатися вчасно.