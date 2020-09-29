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29 сентября 2020, 14:13 7

Стало известно, какой будет цена на газ для украинцев в октябре

29 сентября 2020, 14:13 7
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Фото: из открытых источников
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Цена на газ для населения останется на уровне сентябрьских цен - по 4,7 гривны за кубический метр голубого топлива. Цены указывают с НДС, но без учета стоимости распределения и доставки.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Кроме того, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цену по тарифу "Летний" на уровне 5,24 гривны/куб.м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки).

Напомним, о том, что "Нафтогаз Украины" повышает цену на газ для населения с сентября, стало известно в конце августа.

Ранее Шмыгаль сообщил, что страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%, и отопительный сезон должен начаться вовремя.

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