Стало известно, какой будет цена на газ для украинцев в октябре
Подорожания пока не будет
Подорожания пока не будет
Цена на газ для населения останется на уровне сентябрьских цен - по 4,7 гривны за кубический метр голубого топлива. Цены указывают с НДС, но без учета стоимости распределения и доставки.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".
Кроме того, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цену по тарифу "Летний" на уровне 5,24 гривны/куб.м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки).
Напомним, о том, что "Нафтогаз Украины" повышает цену на газ для населения с сентября, стало известно в конце августа.
Ранее Шмыгаль сообщил, что страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%, и отопительный сезон должен начаться вовремя.
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