В Україні змінять вимоги до депозитних і кредитних договорів банків

Між банками та клієнтами є декілька основних проблем у договорах

Між банками та клієнтами є декілька основних проблем у договорах

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Нацбанк розробив і пропонує до обговорення нові вимоги до договорів між банками та їх клієнтами, які повинні забезпечити належне розкриття інформації про послуги.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Головна мета нових вимог - споживач повинен чітко усвідомлювати зміст договору, свої права та зобов’язання за ним. Відповідно договір має містити повну та зрозумілу інформацію про послугу, основні характеристики, порядок унесення змін до тарифів, перелік додаткових послуг, права клієнта та зобов’язання, а також наслідки невиконання умов договору", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку заявляють, що є декілька основних проблем у договорах між банками та клієнтами, зокрема:

замовчування прав клієнта, наприклад, можливості відстрочки платежу, відмови від послуги, можливості розірвання договору, внесення змін до нього;

нерозкриття належним чином наслідків невиконання умов договору;

визначення фінансовими установами на власний розсуд, яку інформацію про послугу надавати, а яку замовчувати.

"Нові вимоги НБУ мають на меті виправити такі проблеми. Договори про надання фінансових послуг, включаючи договори приєднання, також повинні будуть містити уніфікований опис послуг для їх кращого розуміння споживачами. Договір про відкриття депозиту повинен буде додатково містити інформацію про вид вкладу, строк зберігання, дату повернення коштів, право продовжити строк вкладу, розмір запропонованих процентів, порядок їхньої виплати та іншу інформацію", - додали у Нацбанку.

Також зазначається, що договір про споживчий кредит міститиме перелік умов, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів, а також інформацію про витрати на додаткові послуги з посиланням на усі тарифи й комісії, що підлягають сплаті за ними.

Крім цього, НБУ визначив перелік недобросовісних умов, які буде заборонено включати до договорів. Зокрема, регулятор пропонує заборонити положення, які:

обмежують можливість клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору банком;

дають можливість банку змінювати умови послуги та тарифи без попереднього повідомлення погодженими сторонами каналами комунікацій;

дають право банку вимагати від клієнта сплати за ще ненадані послуги;

дають право банку вимагати дострокового повернення кредиту без визначення в договорі попередження клієнта про таку вимогу;

Обговорення вимог триватиме з 17 серпня 2020 року до 20 вересня 2020 року.