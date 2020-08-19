Украинские банки с сентября должны информировать клиентов о размере кредитного лимита

В то же время банки должны сообщать о сумме средств на текущем счету клиента

В то же время банки должны сообщать о сумме средств на текущем счету клиента

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С 1 сентября банки будут обязаны своевременно уведомлять клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов. Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ о раскрытии полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины. Среди прочего банки будут обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинга, мессенджере или электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карты. Как отмечается в сообщении, в НБУ продолжают поступать обращения граждан относительно "ложного" смс-информирования: когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, но этот остаток формируется не только из собственных средств, а еще и с кредитного лимита. "В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счету, соответственно могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого", – отмечают в НБУ. Ранее сообщалось, что в Украине изменят требования к депозитных и кредитных договоров банков.

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