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19 августа 2020, 13:25 4

Украинские банки с сентября должны информировать клиентов о размере кредитного лимита

19 августа 2020, 13:25 4
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В то же время банки должны сообщать о сумме средств на текущем счету клиента
В то же время банки должны сообщать о сумме средств на текущем счету клиента
Фото из открытых источников
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С 1 сентября банки будут обязаны своевременно уведомлять клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов. Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ о раскрытии полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Среди прочего банки будут обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинга, мессенджере или электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карты.

Как отмечается в сообщении, в НБУ продолжают поступать обращения граждан относительно "ложного" смс-информирования: когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, но этот остаток формируется не только из собственных средств, а еще и с кредитного лимита.

"В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счету, соответственно могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого", – отмечают в НБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят требования к депозитных и кредитных договоров банков.

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