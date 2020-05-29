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29 травня 2020, 14:19 5

Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

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29 травня 2020, 14:19 5
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Це другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги
Фото: з відкритих джерел
Це другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги

В Єврокомісії пояснили, що виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії, інформує RegioNews.

У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україна виконала необхідні умови, і ми готуємо виплатити 500 мільйонів євро", - заявив віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Європейська комісія продовжує надавати політичну, фінансову та технічну підтримку Україні, особливо в період кризи, щоб підтримати програму реформ в країні щодо створення більш стійкої економіки.

Україна також завершує роботу над новою угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і здійснила відповідні попередні дії.

Цей останній кредит у розмірі 500 млн євро є ще одним доказом нашої рішучості активно підтримувати Україну і її народ у ці важкі часи", - сказав єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

В Єврокомісії наголосили, що будуть і далі надавати надзвичайну підтримку Україні в рамках більш широкого пакету заходів підтримки у зв'язку з пандемічною кризою.

Нагадаємо, раніше стверджували, що нададуть гроші після того, як Україна домовиться про співпрацю з МВФ. У Кабінеті Міністрів розраховують, що і з цим встигнуть впоратися найближчим часом.


Україна финансирование ЄС пандемія Єврокомісія фінансова допомога
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