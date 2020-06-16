Шмигаль розповів про прогноз зростання економіки України

Прем'єр презентував подробиці Програми дій Уряду

Прем'єр презентував подробиці Програми дій Уряду

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що згідно розробленої Програми дій Уряду і не дивлячись на загальне падіння ВВП на 4,8%, очікується зростання економіки України вже у другій половині 2020 року.

Як передає RegioNews, про це прем'єр-міністр заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Консенсусний прогноз МВФ і Мінфіну становить - 4,8% падіння ВВП у цьому році. Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки", - сказав він.

За його словами, уряд розробив і подав програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії коронавіруса, яка передбачає в першу чергу підтримку малого і середнього бізнесу.

"Ми дійсно на час карантину закривали 6 основних галузей - це галузі споживання, за якими в подальшому йде відповідне виробництво. Крім цього, світова криза, яка спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. Відповідно, там також відбулося незначне просідання від 4% до 6%", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що програма базується на передвиборній програмі президента Володимира Зеленського, а також враховує вимоги співробітництва України з міжнародними кредиторами.

Описані 320 пунктів результативності цієї програми і кожен українець зможе її перевірити", — резюмував прем'єр.

Більш детально про 100 днів прем'єрства Шмигаля читайте в матеріалі: Стоднівка - тверда четвірка Дениса Шмигаля.